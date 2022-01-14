شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لكسر حاجز عدم التهديف مع الفراعنة لـ6 مباريات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني لمواجهة غينيا بيساو غداً، السبت، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والفراعنة، لكسر الرقم السلبي الذى لازمه فى آخر 6 مباريات مع المنتخب، لعدم إحرازه أهدافا، وذلك بعد مباراة نيجيريا الأخيرة فى الجولة الأولى.

ولم يسجل صلاح مع المنتخب الوطني منذ مباراة جزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، عندما أحرز هدفين، ثم صام عن التهديف فى 6 مباريات متتالية جاءت أمام: الجابون ذهاباً وإياباً، ليبيا ذهاباً وإياباً، أنجولا ونيجيريا.

وبشكل عام شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني في 74 مباراة، سجل خلالها 43 هدفاً، وصنع 24 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط