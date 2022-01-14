شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ تجهيز ثنائى دفاع الأهلي بعد التعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى برنامجاً لتجهيز الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم مدافعى الفريق للمشاركة فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد تعافيهما من فيروس كورونا، وقال الدكتور أحمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة التي خضع لها الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم جاءت سلبية.

وأوضح أن اللاعبين جاهزان للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الجونة في بطولة كأس الرابطة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الجونة في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي خاضها الفريق الأحمر أمس الخميس على ملعب الأهلي والسلام وأنتهت بالتعادل 0-0، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية للبطولة باعتبارها مواجهة صعبة.

فى نفس السياق، يخضع ثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا، لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة للاطمئنان على حالتهم الطبية والتأكد من تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، وتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي أو استمرارهم في العزل الطبي.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه لظروف الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، استعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة، ليصل إجمالي عدد الغيابات إلى 14 لاعب ما بين 7 لاعبين متواجدين في صفوف منتخباتهم للمشاركة بأمم إفريقيا و3 لاعبين للإصابة بكورونا بالإضافة إلى محمود كهربا الذي انضم لصفوف هاتاي سبور التركي ومحمود متولي المتواجد بقطر لتلقي العلاج والمغربى بدر بانون الذى يعانى من تداعيات الاصابة بكورونا بجانب أكرم توفيق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى مع منتخب مصر.