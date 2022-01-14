شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن زياد طارق موهبة الأهلى الصاعدة فى سماء الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعادل الأهلي مع ضيفه الجونة بدون أهداف فى أولى مباريات الفريقين بكأس رابطة الأندية المصرية، ضمن المجموعة الثانية ليكشف عن تشكيلة جديدة للمارد الأحمر أغلبها من اللاعبين الشباب بسبب غياب 9 نجوم من التشكيل الأساسي لمشاركتهم فى كأس أمم أفريقيا، بالإضافة لإصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وكان الناشئ زياد طارق هو الوجه الأبرز بين شباب الأهلي، لذا نحاول التعرف عليه فى السطور التالية..

1_ زياد طارق من مواليد 2000 يبلغ من العمر 21 عاماً.

2_ يشغل زياد طارق مركز الجناح الأيمن ويملك موهبة متميزة.

3_ انضم زياد طارق لناشئى الأهلى فى سن عشرة سنوات .

4_اشتهرزياد طارق بلقب "أوزيل" نسبة إلى النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق.

5_ أعير زياد طارق إلى الإسماعيلي قبل نحو عام واحد وفضل مسئولو الدراويش عدم مشاركته حتى يتم الاستغناء عنه من جانب الأهلي وبعدها يتم ضمه فى صفقة انتقال حر، وهو ما فطن إليه مسئولو القلعة الحمراء ليكون القرار عودة اللاعب للأهلى.

6_ كان زياد طارق أحد أهم المواهب فى منتخب 2000ولكن لسوء الحظ لم تكن النتائج جيدة، وخرج المنتخب من التصفيات أمام أثيوبيا.

7_تعرض زياد طارق للإصابة بالرباط الصليبي من 4 سنوات، خلال أحد مباريات فريق الناشئين بالنادي الأهلي، وتم علاجه، وعاد للمستطيل الأخضر أكثر تألقًا.