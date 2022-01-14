شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبد الفتاح مديرا تنفيذيا لاتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، تعيين هانى علام المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى منصب المدير التنفيذى، خلال الجلسة التى جمعت أعضاء المجلس وموافقة علام على المنصب الجديد.

اتحاد المصارعة سبق وقرر اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، مستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات، إلا أن علام اعتذر وقتها.

وطلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى للعبة ترشيح مدير فنى أجنبى لتولى تدريب منتخب الرومانية خلال الفترة المقبلة. كما طلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى ترشيح مدير فنى أجنبى أيضا لتدريب الحرة والنسائية معا، على أن يتم مناقشة السيرة الذاتية للمدربين فور وصول الأسماء المقترحة من الاتحاد الدولى.