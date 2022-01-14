بينها مجانية.. تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية (الترددات والجدول)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير بثلاث مواجهات قوية.

وتلعب اليوم الجمعة، السنغال وغينيا ، والمغرب وجزر والقمر، السودان ومالاوي وزيمبابوي والجابون وغانا (اضغط هنا للتعرف على مواعيد المباريات)

وتنقل المباريات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقل المباريات.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500