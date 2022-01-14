بعد أزمة تجديد العقد.. 3 وجهات أمام صلاح حال رحيله عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

لا يزال موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الاستمرار مع النادي الإنجليزي معلقا، في ظل عدم التوصل لاتفاق بخصوص تجديد العقد، ولا تلوح في الأفق أي بوادر للتوصل إلى حل قريبا.

صلاح أكد أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع ليفربول، لكن في الوقت نفسه تمسك بالحصول على الزيادة التي يريدها من أجل توقيع عقد جديد.

قبل أيام قال صلاح في مقابلة مع مجلة "GQ" الأمريكية: "أريد أن أبقى في ليفربول لكن الأمر ليس بيدي إنه بأيديهم، الإدارة تعرف ما أريد وأنا لا أطلب أشياء مستحيلة أو غير منطقية، ما أريده هو تقدير ما فعلته للنادي".

طريق مسدود

لا يبدو أن ليفربول ينوي الرضوخ لمطالب صلاح المادية، فحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، ترى إدارة الليفر أن حصول النجم المصري على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لن يكون قرارا صائبا، خاصة مع اقترابه من سن الـ30.

كذلك تضع إدارة ليفربول في اعتبارها اقتراب عقدي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو من نهايتهما، وفي حالة تم تجديد عقد صلاح ورفع راتبه بمقدار كبير سيطالب الثنائي بالأمر نفسه.

خيارات متعددة

أشارت عدة تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن ليفربول سيتجه لبيع صلاح إذا لم لم يتمكن من تجديد عقده، لتفادي رحيله مجانا في صيف 2023.

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن عدة أندية ستكون ملائمة لصلاح، ومن المتوقع أن تضعه على قائمة أولوياتها إذا عرضه ليفربول للبيع.

وقالت الصحيفة إن صلاح لن يجد صعوبة في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، ومن المحتمل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد، الساعي للقيام بتعاقدات ضخمة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي عليه.

لكن نيوكاسل يحتاج في البداية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لكي يتمكن من جذب النجوم الذين يرغب في التعاقد معهم.

وبالرغم من أن مانشستر السيتي سيكون وجهة رائعة للنجم المصري، فمن المستبعد أن يوافق ليفربول على بيع صلاح له باعتباره منافس مباشر، وهو نفس ما ينطبق على تشيلسي.

الخيار الثاني أمام صلاح سيكون الرحيل إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي وصفته "ذا صن" بالوجهة الأوروبية الأنسب للنجم المصري.

وبالرغم من أن اسم صلاح اقترن بقطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، غير أن هذا الأمر لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي، في ظل اقتراب الريال من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فضلا عن اهتمامه بضم إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وهو ما يجعل تحركه نحو ضم "مو" أمرا مستبعدا، سواء رياضيا أو ماليا.

من ناحية أخرى يعاني برشلونة من أزمة مالية خانقة تجعله غير قادر على دفع ثمن باهظ لليفربول مقابل الحصول على خدمات صلاح، فضلا عن تلبية مطالبه المادية في وقت تسبب فيه فاتورة الأجور الباهظة مشاكل قانونية للنادي الكتالوني.

الخيار الثالث لصلاح هو باريس سان جيرمان، الذي يستهدف النجم المصري منذ فترة، ومن المحتمل أن يتحرك لضمه كبديل لمبابي حال رحيله إلى ريال مدريد في صيف العام الحالي.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، قال في وقت سابق إن باريس "درس احتمالية التعاقد مع صلاح في حال رحل مبابي إلى ريال مدريد، النادي جهز عرضا ضخما وينتظر رحيل كيليان ليتم اتخاذ خطوات رسمية لضم نجم ليفربول".