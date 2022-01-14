تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة بيرنلي وليستر سيتي التي كان مقررا إقامتها غدا السبت في الأسبوع الـ22 لبريميرليج بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في فريق بيرنلي.

ووفقا لبيان رسمي من الرابطة اليوم الجمعة، فإنه تقرر تأجيل المباراة بعد قبول طلب بيرنلي لأن الفريق ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا وحارس مرمى واحد).

وأصبحت هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يتم تأجيلها لفريق ليستر سيتي في بريميرليج بعد تأجيل مباراتيه أمام نوريتش سيتي وإيفرتون في الجولتين الـ21 والـ18 بعدما كان مقررا إقامتهما الشهر الجاري.

وتُستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات الدوري الإنجليزي بالأسبوع الـ22 من المسابقة التي يتربع على صدارتها مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي صاحب المركز الثاني.