ثنائي الأهلي المعار يغادران للانضمام لزيزكوف التشيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

غادر اليوم الجمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مصطفى فوزي وميدو حسام للانضمام لفريقهما زيزكوف التشيكي بعد فترة من البقاء بالقاهرة استمرت قرابة الشهر.

وقال مصطفى فوزي الذي يلعب بمركز المهاجم لمصراوي إنهما سوف ينضمان لفريقهما من جديد اليوم بعد الحصول على تأشيرة العمل بالتشيك.

وأضاف أنه بصحبة المدافع ميدو حسام قد غادرا القاهرة عقب الحصول على التأشيرة التي كنت سبباً في بقائهما بالقاهرة لفترة استمرت قرابة الشهر.

وأوضح أن محمد أحمد بيسو اللاعب الثالث سوف يحصل على التأشيرة في غضون ساعات قليلة ويلحق بهما إلى هناك.

وكان الأهلي قد أعار الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ومحمد أحمد بيسو إلى زيزكوف التشيكي لمدة عامين.