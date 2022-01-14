مهاجم وهمي وقوة ضاربة.. كيف يفكر كارتيرون في تشكيل الزمالك لإنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه لإنبي التي تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعاني الزمالك من نقص شديد في الصفوف بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غياب 9 لاعبين دوليين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليا في الكاميرون ليستعين المدرب الفرنسي بـ8 لاعبين من فريق الشباب لتدعيم صفوفه في مواجهة إنبي.

وقرر المدرب الاستعانى برزاق سيسيه مهاجماً وخلفه القوة الضاربة في خط الوسط الهجومي بقيادة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام ، محمد عبد الغني ، حسام عبد المجيد ، محمد عبدالشافي.

وسط الملعب: محمود عبد العزيز، إسلام جابر.

الوسط المهاجم : محمد أوناجم ، يوسف أوباما، مصطفى فتحي.

الهجوم : رزاق سيسيه.

وينافس الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم أندية طلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة وفاركو وسيراميكا كليوباترا.