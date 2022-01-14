كيف ساهم هدف أبو بكر بشباك مصر في صناعة مجده الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع فينسيت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون من الابتعاد بصدارة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد تسجيله 4 أهداف في مباراتين.

غاب أبو بكر عن التهديف في 7 مباريات له بكأس الأمم الأفريقية، حتى استطاع تسجيل هدف في شباك منتخب مصر في نهائي "كان" 2017.

ويرصد الخليج 365 كيف قاد هدف أبو بكر في منتخب مصر إلى صدارة هدافي كأس الأمم بالكاميرون:

أول مشاركة:

ظهر أبو بكر مع الكاميرون في كأس الأمم لأول مرة بـ "كان" 2015، وهو في سن الـ23، خاض المباريات الـ3 في دور المجموعات ولكن لم يقدم شيء بالإضافة إلى خروج منتخب الأسود من البطولة بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار والتعادل مع مالي وغينيا.

المشاركة الثانية:

في 2017 غاب أبو بكر عن المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو، ولكنه شارك في كل المباريات المتبقية كبديل، ولم يقد أداء مرضي، حتى مباراة نصف النهائي استطاع صناعة الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون في شباك غانا ليقود الأسود إلى المباراة النهائية.

هدف المجد:

التقى منتخب مصر بمنتخب الكاميرون في نهائي كأس الأمم 2017، افتتح التهديف محمد النني في الدقيقة 22، وعادل النتيجة نيكولاس نكولو في الدقيقة 59.

أبو بكر شارك كبديل في بداية الشوط الثاني، وكتب له أن يدخل التاريخ بدل ما قدم بطولة متواضعه مع منتخب بلاده، حتى استطاع تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 88، ليبدأ رحلة جديدة مع الكاميرون.

غياب بسبب الإصابة:

في كأس الأمم 2019 بمصر، تعرض أبو بكر للإصابة وغاب عن منتخب الكاميرون في هذه النسخة، التي ودع منتخب الأسود منافساتها في دور الـ16 بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا 3-2.

النسخة الاستثنائية:

هدف التتويج الذي سجله أبو بكر في شباك منتخب مصر قاده إلى المجد، حيث استطاع في أول مباراة له بكأس الأمم أن يجسل هدفين في شباك بوركينا فاسو في الجولة الافتتاحية، الأمر لم يتوقف ولكنه واصل التألق وسجل هدفين في شباك منتخب زامبيا.

وعادل فينسيت أبو بكر، رقم صامويل إيتو مهاجم الأسود السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حالي، بعدما نجح في التسجيل لثالث مباراة متتالية في بطولة أمم أفريقيا.

فينسنت ابتعد بصدارة ترتيب هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف، حيث كان سجل هدفين في الجولة الأولى، ليقود الكاميرون للفوز (2-1) على بوركينا فاسو.

ولم يتمكن فينسنت من معادلة رقم العميد حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، وهو تسجيل 5 أهداف في أول جولتين.

وفي نسخة 1998، سجل حسام حسن ثنائية قاد بها الفراعنة للفوز على موزمبيق (2-0) في الجولة الأولى، ثم أحرز 3 أهداف في الفوز على زامبيا (4-0) في الجولة الثانية.