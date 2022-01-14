مصر.. ابنة عصام الحضري تتعرض لضرب مبرح والأمن يتحرك بشكل عاجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

تعرضت ابنه مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري لضرب مبرح إثر مشاجرة حادة مع أحد أفراد أمن في كمبوند بمدينة الشيخ زايد.



وكشفت التحريات الأولية أن شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم كانت بصحبة اثنين من أصدقائها وهما شابان وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كمبوند كونتننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بسبب ركن سياراتهم.

وأوضحت تحريات المباحث أن ابنة عصام الحضري كانت برفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهم إلى التشابك بالأيدي ونتج عن ذلك إصابة ابنة الحضري وأحد أصدقائها بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها، وبمواجهته اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، فقد حذرهم كثيرا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار مما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدا.