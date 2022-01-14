شكرا لقرائتكم خبر عن ندى معوض لاعبة الطائرة توقع لنادى لوجانو السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ندى معوض، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بنادى الشمس ومنتخب الشاطئية، عن توقيعها لصفوف نادى لوجانو السويسرى لمدة موسم، بعد نجاح تجربة اللعب فى دورى الجامعات الأمريكى.

ولعبت ندى معوض قبل الإنتقال لسويسرا فى صفوف جامعة "بارك" في دوري الجامعات الأمريكي للكرة الطائرة .

وتعد ندى معوض من أبرز لاعبات الكرة الطائرة التى تسعى إلى النجاح فى تجربة الاحتراف وشقيقتها نورا معوض.

وتوجت ندى معوض بلقب أفضل لاعب فى دورى الجامعات الأمريكى مؤخرا فى ظل الأداء القوى التى قدمته فى أمريكا.