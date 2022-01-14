شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المصرى تجتمع بـ الشعباني لتحديد احتياجات الفريق فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، لتحديد احتياحات النادى المصرى خلال الميركاتو الشتوي الجارى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيمات.

وكشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، عن المراكز التي حددها معين الشعباني مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار في تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعباني حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات، ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هى "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة، ويستعد الفريق البورسعيدى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري الأحد المقبل في الجولة الثانية من كأس الرابطة.