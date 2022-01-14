شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد عبد القادر، صانع العاب النادى الاهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة. وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للأهلى، أن أحمد عبد القادر تعافى من إصابته بفيروس كورونا وثبت سلبية المسحة التي خضع لها وسوف يشارك في التدريبات القادمة بشكل طبيعي .

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق واجه ‏غيابات بسبب وجود الدوليين مع المنتخبات الوطنية في أمم إفريقيا المقامة حاليًا في ‏الكاميرون، وحالات الإصابة بكورونا التي تعرض لها بعض اللاعبين، وهو ما أتاح الفرصة ‏للناشئين خلال مباراة الجونة التي أقيمت أمس في أولى مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة ‏للأندية المحترفة وانتهت بالتعادل السلبي.‏

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أنه حضر تدريبات قطاع ‏الناشئين في فترة التوقف تحضيرًا لهذا الوقت، ولمنحهم الثقة وأن هناك دوافع قوية لوجود ‏أجيال جديدة. ‏

وأضاف المدير الفني: «يتم تصعيد الناشئين باستمرار ورغم صعوبة الموقف إلا أننا استفدنا ‏من التجربة. تعاملنا مع الأمر الواقع في واحدة من المباريات العصيبة، لا سيما أن ‏اللاعبين الذين شاركوا لم يتدربوا مع الفريق الأول سوى أيام قليلة». ‏

وأشاد موسيماني ببعض اللاعبين، في مقدمتهم عبد الرحمن أشرف مانو، الذي اعتبره رجل المباراة، وأكد أن محمد ‏مغربي مميز، وقد يخرجان للإعارة للحصول على فرص للمشاركة في المباريات الرسمية.‏

وأضاف: «لست سعيدًا بالنتيجة. الأهلي يجب أن يفوز دائمًا بأي مجموعة من اللاعبين وكان لدينا فرصة ‏للفوز اليوم. مصطفى شوبير حصل على فرصة المشاركة وأدى بشكل جيد، ودفعت به ‏للحفاظ على الحارس علي لطفي، خاصة أن محمد الشناوي يشارك مع المنتخب في البطولة الإفريقية».‏

وواصل موسيماني حديثه: «بالطبع أتشارك وجهات النظر مع الجهاز المعاون. نتحدث ‏باستمرار ونختار القائمة وأستمع لهم ونختار الأفضل، ولكن القرار النهائي يخرج عن المدير ‏الفني».‏

وأكد المدير الفني أن المجموعة الحالية من اللاعبين سوف تخوض بقية مباريات البطولة.‏

وقال موسيماني: «سبق لي أن واجهت كورونا وتم حجزي لمدة ١٠ أيام. عندما ‏تجتاز كورونا تفقد وزنًا وطاقة. اللاعب يحتاج إلى فترة من الوقت للتعافي، وطاهر محمد وأحمد ‏عبد القادر فقدا وزنًا كبيرًا. لا بد من التجهيز المناسب لهما تجنبًا لأي انتكاسة لا يمكن أن ‏يشارك لاعب في ثاني يوم من التعافي».‏

واختتم بيتسو موسيماني حديثه بالتأكيد أن الأداء كان مميزًا أمام الجونة ولكن النتيجة لم ‏تكن مرضية.‏