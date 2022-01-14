شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح صفحة الاستعداد للأهلى بتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الاسماعيلى الذين شاركوا فى لقاء سموحة أمس بكأس رابطة الأندية المحترفة تدريبات استشفائية خفيفة، لتجنب تعرضهم للإرهاق، فيما سيخوض باقى عناصر الفريق تدريبات بدنية وفنية بشكل طبيعى.

ويستعد الإسماعيلى لمباراة مرتقبة أمام الأهلى الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، فى ثاني جولات البطولة، وذلك خلال معسكره المغلق بالإسكندرية فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.

ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات فى أعقاب الانتصار على سموحة بهدف نظيف فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

فى سياق آخر، حرص محمد حمص مدرب الإسماعيلي على الاجتماع بلاعبيه داخل غرف خلع الملابس عقب انتهاء مباراة فريقه أمام سموحه بالفوز بهدف نظيف دون رد فى افتتاحية مشوار الفريق فى كأس الرابطة.

وقدم ”حمص” التهنئة للاعبيه على الفوز فى لقاء الأمس وإستعادة البسمة على وجوه جماهير الإسماعيلي مؤكدا أن الفوز هو البداية لتصحيح المسار وأن الجميع ينتظر المزيد من اللاعبين.

ويستعد الإسماعيلي لمباراة المقبلة أمام فريق الأهلي عصر الإثنين المقبل، فى ثانى جولات المجموعة الثانية التى يتصدرها الاسماعيلي والمقاولون العرب بفوزهما فى اللقاء الافتتاحى.