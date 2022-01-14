الامارات | "صفعة" تكلف مدرب سوري 10 آلاف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن "صفعة" تكلف مدرب سوري 10 آلاف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، مساعد مدرب حراس مرمى منتخب سورية للناشئين لؤي عثمان بالإيقاف ست مباريات رسمية وتغريمه 10 آلاف دولار، لاعتدائه على أحد لاعبي المنتخب اليمني، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في بطولة غرب آسيا التي أقيمت أخيراً في السعودية.

وأقدم مساعد مدرب المنتخب السوري لؤي عثمان، في 11 ديسمبر الماضي، على صفع لاعب المنتخب اليمني للناشئين عصام ردمان، بعد دقيقة واحدة من تسجيل اللاعب هدف الفوز للمنتخب اليمني، في لقاء أقيم ضمن الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، ما أثار غضب وردود أفعال واسعة، استدعت حينها اللجنة المؤقتة في اتحاد كرة القدم في سورية، وفي ذات اليوم، إصدار عقوبات صارمة بشأن حادث الاعتداء، ومنع عثمان من مرافقة أي نادٍ أو منتخب وطني حتى إشعارٍ آخر.

كما اعتذر الكادر الفني لمنتخب سورية للناشئين بشكل مباشر لنظيره اليمين عقب المباراة، بزيارة إلى مقر إقامتهم، وقبل الجانب اليمني الاعتذار.

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