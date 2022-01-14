الامارات | الوحدات يشتكي التحكيم في الدوري الأردني لكرة السلة.. ويطالب بصافرة أجنبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات يشتكي التحكيم في الدوري الأردني لكرة السلة.. ويطالب بصافرة أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي الوحدات الأردني، اتحاد كرة السلة في بلاده، استقدام حكام من الخارج، لإدارة مبارياته في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) في دوري أندية الدرجة الممتاز، وذلك بتقدم النادي المذكور بشكوى رسمية، بحق طاقم التحكيم الذي أدار مباراته أمام فريق الأهلي، التي جرت الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بفارق نصف سلة وبنتيجة "72-71".

وجاء في الكتاب الرسمي الذي تقدم به النادي إلى اتحاد كرة السلة، وحمل توقيع أمين السر العام في النادي عوض الأسمر، وأعدته الدائرة القانونية في النادي، الكثير من الملاحظات على الأداء التحكيمي.

ودعم نادي الوحدات، في كتابه الرسمي، الذي تولت نشره وسائل إعلام أردنية، أبرزها صحيفة "الغد"، بوثائق وتسجيلات "فيديو"، توضح الأخطاء التي ارتكبها الطاقم التحكيمي في المباراة، بجانب توضيح المادة في لوائح الانضباط، في التعامل مع التصرف الخادش للحياء الذي صدر عن إداري فريق الأهلي رأفت خماش تجاه جمهور الوحدات، وما صدر من استفزازات عقب نهاية المباراة.

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