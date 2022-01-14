الامارات | محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً للرياضة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً للرياضة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، قانون جديد للرياضة في الدولة يهدف إلى رفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي في الأحداث الرياضية.

وقال صاحب السمو على حسابه في "تويتر": "اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للرياضة في الدولة.. قانون ينظم بشمولية الحركة الرياضية من مجالس رياضية واتحادات ولجان أولمبية وغيرها .. ويعمل على وضع أسس جديدة لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الرياضية العالمية".

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