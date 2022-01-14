«تليجراف» البريطانية: ليفربول يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت صحيفة "تليجراف" البريطانية مفاجأة مدوية، عندما كشفت عن رفض إدارة نادي ليفربول الإنجليزي طلبات نجم "الريدز" المصري محمد صلاح المادية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يصل لاتفاق للتجديد مع النادي حتى الآن، رغم وجود مفاوضات بين الطرفين.

وفي وقت سابق، صرح المدير الفني للفريق، الألماني يورجن كلوب، بأنه "متفائل جدًا بشأن ذلك، المحادثات الجيدة، هذا ما يمكنني قوله".

وقالت صحيفة "تليجراف"، في تقرير لها، إن ليفربول وجه صدمة قوية لصلاح، المتواجد حالياً في الكاميرون رفقة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2021، بخصوص مطالبه المالية بتجديد عقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول رفض طلبات محمد صلاح المالية التي يريد الحصول عليها في عقده الجديد مع الفريق.

وأوضحت أن محمد صلاح حاول بكل الوسائل إقناع ليفربول بدفع الراتب الذي يعتقد أنه يستحقه، لكن النادي الإنجليزي رفض، مؤكدة أن "عمر" صلاح أحد الأسباب، خاصة وأن المصري يبلغ من العمر 29 عامًا ويقترب من إتمام عامه الثلاثين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول غير مستعد لتلبية طلبات محمد صلاح المالية من أجل تجديد عقده، وبالتالي منحه الضوء الأخضر لمغادرة النادي إذا أراد، خاصة وأن سياسة إدارة ليفربول تنطبق على جميع اللاعبين.

وفي وقت سابق، أعرب محمد صلاح عن رغبته في تجديد عقده مع ليفربول بشرط أن يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني عند توقيع العقد الجديد، وهو ما لا يرحب به مسئولو النادي الإنجليزي.

ويتلقى محمد صلاح، في الوقت الحالي، مع ليفربول راتبا أسبوعيًا يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى أجرًا في ليفربول، بعد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي يتقاضى 220 ألفًا.