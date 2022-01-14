للمرة الثانية.. أستراليا تقرر إلغاء تأشيرة نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت أستراليا، اليوم الجمعة، إلغاء تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش للمرة الثانية.

وأفدت قناة "روسيا اليوم" بأن وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، قرر إلغاء التأشيرة الممنوحة إلى دجوكوفيتش، بعد أن فاز النجم المصنف الأول عالميا بدعوى قضائية في وقت سابق هذا الأسبوع ضد إلغاء سابق.

وقال هوك إنه ألغى التأشيرة "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام، وعلى أساس الحفاظ على المصلحة العامة".

وتبقى مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي معلقة، فبعد أن منعته السلطات الأسترالية من دخول البلاد من خلال إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

ونجح دجوكوفيتش بالاستئناف الذي تقدم به وحقق انتصاراً معنوياً على الحكومة الأسترالية، عندما أمر قاض فيدرالي بإبطال إلغاء التأشيرة والإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

إلا أن وزير الهجرة استخدم اليوم صلاحياته لإلغاء تأشيرته.