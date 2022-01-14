شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات فيديو مكثفة من كيروش للاعبى المنتخب لتصحيح أخطاء مباراة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرات مكثفة بالفيديو مع لاعبى منتخب مصر فى إحدى القاعات المخصصة بفندق الإقامة، لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام نيجيريا الثلاثاء الماضى.

ويركز كيروش على تصحيح بعض الأخطاء للاعبين وتحديدا فى خطىّ الدفاع والوسط، حيث غابت الرقابة عن مفاتيح لعب منتخب نيجيريا بجانب عدم الضغط على اللاعبين بجانب كثرة التمريرات المقطوعة، وهو ما يسعى كيروش لتفاديه فى المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش استعداداته اليوم لمواجهة غينيا بيساو غدا السبت فى التاسعة مساءً فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى الكاميرون.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط