عمار حمدى ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً للإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمار حمدى، لاعب خط وسط النادى الأهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن المارد الأحمر فى مواجهة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والتى أقيمت أمس، الخميس، وانتهت بالتعادل السلبى، وخضع عمار حمدى لمسحة كورونا للوقوف على حالته وجاءت نتيجتها سلبية ليصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثانية للمسابقة.

ويخوض الأهلي مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، بعدما خاض أمس مباراة الجونة في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي.‏

ويخضع ثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا "بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا" لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة للاطمئنان على حالتهم الطبية والتأكد من تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، وتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي أو استمرارهم في العزل الطبي.

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة الجونة كانت فرصة جيدة لظهور بعض الناشئين واللاعبين الغائبين منذ فترة عن المشاركة، وجميعهم أدوا الدور المطلوب منهم في اللقاء، خصوصًا أن المباراة كانت صعبة وأمام منافس جيد.

وأضاف عبد الحفيظ، «تحدثنا كجهاز فني مع اللاعبين قبل المباراة حول أهمية استغلال الفرصة وإظهار الثقة بأنفسهم خلال اللقاء والتمسك بالفرصة، خصوصًا أنهم شاركوا في ظروف صعبة في ظل هذه الضغوطات والغيابات التي يعاني منها الفريق».

وأشار إلى أن كافة العناصر التي شاركت في لقاء الجونة أدت بشكل جيد، وأثبتت قدرتها على تعويض الغيابات التي عانى منها الفريق بسبب كورونا وبعض الإصابات التي لحقت باللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة أن الفترة المقبلة تشهد عودة عدد من اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة أي منهم في مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة يعود إلى المدير الفني بيتسو موسيماني.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: «كل التقدير لمحمد هاني للدور الذي قدمه في لقاء اليوم والأداء المميز والخبرات التي لعب بها أمام الجونة وسط مجموعة الشباب الموجودة في الملعب».