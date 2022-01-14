شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إعارة هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع مسئولى النادى فكرة إعارة أكثر من لاعب شاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيف المقبل، لحصولهم على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.

ودفع موسيماني بعدد كبير من اللاعبين الشباب فى مباراة الجونة أمس، الخميس، بكأس رابطة الأندية المحترفة لتعويض غياب الدوليين المتواجدين فى أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون وكذلك المُصابين.

وظهر أكثر من لاعب شاب بالأهلي بشكل جيد فى مباراة الجونة التى أنتهت بالتعادل السلبي.

وأشاد موسيماني ببعض اللاعبين، فى مقدمتهم عبد الرحمن أشرف مانو، الذى اعتبره رجل المباراة، وأكد المدير الفني أن محمد ‏مغربي ومانو ثنائي مُميّز، وقد يخرجان للإعارة للحصول على فرص للمشاركة فى المباريات الرسمية.‏

ومن المقرر أن يناقش موسيماني مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي فكرة إعارة الثنائي مانو ومغربي خلال يناير الجاري أو الصيف المقبل على أقصى تقدير للحصول على فرصة أكبر في المشاركة الرسمية ثم العودة للفريق الأول بالأهلي مثلما حدث مع أحمد عبد القادر وعمار حمدي وغيرهما.