شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من مواجهة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع وليد سليمان صانع ألعاب النادى الاهلى لمسحة كورونا خلال الساعات الماضية بعد معاناته من أعراض نزلة برد، ليقرر الجهاز الطبى للمارد الأحمر بقيادة أحمد أبو عبلة خضوعه لمسحة طبية للاطمئنان على حالته قبل مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، كشف أن وليد سليمان غاب عن مباراة المارد الأحمر أمس ‏أمام الجونة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بسبب نزلة برد.‏

وأوضح مدير الكرة أن سليمان شعر بأعراض برد خلال وجوده في معسكر الأهلى ‏وتم السماح له بالخروج عن المعسكر كإجراء احترازي وغيابه عن مباراة الجونة.‏

فى نفس السياق، يخضع ثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا، لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة للاطمئنان على حالتهم الطبية والتأكد من تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، وتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي أو استمرارهم في العزل الطبي.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه لظروف الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، استعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة، ليصل إجمالي عدد الغيابات إلى 14 لاعبا ما بين 7 لاعبين متواجدين في صفوف منتخباتهم للمشاركة بأمم إفريقيا و3 لاعبين للإصابة بكورونا بالإضافة إلى محمود كهربا الذي انضم لصفوف هاتاي سبور التركي ومحمود متولي المتواجد بقطر لتلقي العلاج والمغربى بدر بانون الذى يعانى من تداعيات الاصابة بكورونا بجانب أكرم توفيق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى مع منتخب مصر.