شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الزمالك والاتصالات فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الزمالك مع المصرية للاتصالات فى الجولة العاشرة من بطولة دورى السوبر، لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

وتقرر إقامة المباراة فى الثامنة مساءً بدلا من السادسة، بسبب البث التليفزيونى، على أن تقام باقى مباريات اليوم فى موعدها.

وتستأنف اليوم مباريات دورى كرة السلة رجال، حيث تقام مباريات الجولة العاشرة من بطولة دورى السوبر، بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقى اليوم الأهلى مع التأمين، الجزيرة مع سبورتنج، بينما يلتقى سموحة مع الاتحاد السكندرى، والزمالك مع الاتصالات.

وتٌعد مباراة الاتصالات هى الظهور الأخير لـ فانجيليس انجيلو، مدرب سلة الفريق، بعدما تقرر رحيله عن قيادة الفريق فى ظل تدهور نتائج الفريق فى دورى السوبر، واحتلال المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى ، برصيد 11 نقطة بالفوز فى مباراتين فقط من أصل 9 مباريات تم خوضها.

واتفق مسئولو الزمالك مع مدرب أمريكى لقيادة الفريق فى المباريات المتبقية من البطولة، لاستمرار سلسلة الانجازات التى تحققت الموسم الماضى كأول فريق يتوج ببطولة أفريقيا و التأهل إلى كأس العالم للأندية.