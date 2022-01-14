شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن تعافى ابنتيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام الحضرى، مدرب حراس المنتخب الوطني، تعافي ابنتيه شاهندا وشهد من فيروس كورونا، وذلك عقب إصابتهما مؤخراً بالتزامن مع إصابته أيضاً والتى حرمته من قيادة تدريب الحراس فى المنتخب خلال مباراة نيجيريا الماضية فى افتتاح دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ونشر الحضرى صورة لابنتيه عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "الحمد لله على سلامتكم ويا رب ما تشوفوا حاجة وحشة وربنا يحميكم ويخليكم ليا يا حبايب قلبي".



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وتولى طارق سليمان تدريب حراس مرمى المنتخب منذ سفر الفراعنة إلى الكاميرون يوم السبت الماضي وحتى المباراة الافتتاحية ضد نيجيريا، بعد وصول الحضري إلى الكاميرون وتولي مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب ومعه محمد أبو جبل الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا أيضا.

وأعرب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها الفراعنة من نيجيريا بهدف نظيف في افتتاح مشوارهم ببطولة أمم إفريقيا 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون.

قال الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية إن هناك أخطاء ارتكبها لاعبي منتخب مصر، ولكن الفراعنة يلعبون كفريق جماعي ولا يتحمل أحد الهزيمة المخيبة من النسور الخضر في ضربة البداية بأمم إفريقيا.

أوضح الشناوي أن لاعبي المنتخب قادرين على الخروج من أحزانهم واستعادة روح الجماعة، مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا في يومهم خلال مشاركتهم في مباراة نيجيريا.