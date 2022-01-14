شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد يدخل دائرة اهتمامات الأهلي فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل غنام محمد لاعب وسط فيوتشر، في دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد تألقه مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وكان غنام محمد قد انتقل إلى فريق فيوتشر في بداية الموسم الجاري لمدة 3 مواسم.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم اللاعب في ظل رغبة الفريق الأحمر في تدعيم خط الوسط بسبب الإصابات التي عصفت بنجوم الفريق، حتى يتجنب الأهلي مأزق الغيابات في ظل مشاركته في العديد من البطولات وتلاحم المباريات.

وشارك غنام محمد مع فيوتشر في 7 مباريات خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم هدفاً واحداً، ولعب غنام بين صفوف الانتاج الحربي قبل الالتحاق بفيوتشر في الموسم الجاري.

كان فريق فيوتشر قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره إيسترن كومباني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ووقع فيوتشر في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتي تضم فرق: المصري، الاتحاد السكندري، بيراميدز، مصر المقاصة، إيسترن كومباني.