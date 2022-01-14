تقرير.. هل ينهي منتخب مصر صيام الـ5 ساعات أمام غينيا بيساو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتطلع منتخب مصر لإنعاش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون عندما يخوض غدا السبت الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويلتقي منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، مع منتخب غينيا بيساو، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، في تمام التاسعة مساءً بملعب رومدي أدجيا.

ولا بديل أمام المنتخب المصري سوى حصد النقاط الثلاث في أول مواجهة يخوضها في تاريخه أمام غينيا بيساو، من أجل استعادة اتزانه من جديد بعد الخسارة بأداء باهت أمام نيجيريا (1-0) يوم الثلاثاء الماضي.

وتلقى "الفراعنة" العديد من الانتقادات بسبب سوء الأداء، خاصةً في ظل عجز الفريق عن هز الشباك خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، ليظل صائما عن التهديف لمدة 5 ساعات بالتمام والكمال (300 دقيقة).

ولم يعرف لاعبو منتخب مصر الوصول إلى شباك المنافسين منذ الفوز بنتيجة 3-1 على منتخب الأردن بعد التمديد بدور الثمانية لبطولة كأس العرب التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي، وحصد فيها المنتخب المركز الرابع قبل انطلاق أمم أفريقيا.

ولم يتمكن المنتخب من تسجيل أي هدف سواء أمام المنتخب التونسي بنصف النهائي التي انتهت بفوز "نسور قرطاج" 1-0 في الوقت القاتل عن طريق عمرو السولية بالخطأ في مرماه، وكذلك أمام منتخب قطر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي انتهى بالتعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي وحسمه "العنابي" لصالحه بركلات الترجيح.

واستمر العقم التهديفي لمنتخب مصر في لقاء نيجيريا بأمم أفريقيا رغم انضمام نجومه المحترفين بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث غابت الحلول عن الخط الأمامي ولم يتمكن المنتخب من تهديد مرمى نيجيريا إلا بتسديدتين فقط طوال المباراة، لم تشكلا أي خطورة على الحارس مادوكا أوكوي.

وكانت هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بأمم أفريقيا منذ 20 عاما، وتحديدا منذ هزيمته بالنتيجة ذاتها أمام منتخب السنغال في نسخة 2002 بمالي، كما أنها الخسارة الأولى أيضا التي يتكبدها بدور المجموعات في البطولة منذ 18 عاما، وتحديدا منذ الهزيمة 2-1 أمام منتخب الجزائر بالجولة الثانية في نسخة المسابقة عام 2004 بتونس.

على جانب آخر، لم تُحافظ مصر على نظافة شباكها في مباراة بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 2010 عندما فازت على نيجيريا 3-1، منهيةً سلسلةً من الشباك النظيفة امتدت لـ8 مباريات متتالية في دور المجموعات، وذلك بعد هدف نيجيريا الذي سجله كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي في شباك الحارس محمد الشناوي.

ويتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف، ويقبع منتخب مصر في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، لتظل فرص مصر قائمة في الوصول إلى دور الـ16 من رحلة تعزيز رقمها القياسي بتحقيق اللقب الثامن.

نتائج آخر 4 مباريات لمنتخب مصر (300 دقيقة بلا هدف):

مصر 3-1 الأردن - ربع نهائي كأس العرب (آخر هدف لمروان داوود في الدقيقة 119)

مصر 0-1 تونس - نصف نهائي كأس العرب (90 دقيقة بلا هدف)

مصر 0-0 قطر - مباراة تحديد المركز الثالث والرابع (120 دقيقة بلا هدف)

مصر 0-1 نيجيريا - الجولة الأولى لأمم أفريقيا (90 دقيقة بلا هدف)