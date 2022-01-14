مباريات اليوم.. المغرب يلتقي بجزر القمر في كأس الأمم.. والزمالك يواجه إنبي بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقام اليوم الجمعة عددًا من المباريات القوية في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية أو أوروبية.

البداية من مصر وتحديدًا في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة حيث يفتتح الزمالك مشواره في كأس الرابطة المصرية بمواجهة إنبي.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلتقي المنتخب المغربي نظيره جزر القمر في انطلاق الجولة الثانية من المسابقة خلال مرحلة المجموعات.

وفي الدوري الإنجليزي يواجه برايتون نظيره كريستال بالاس، أما في الدوري الألماني يستضيف بوروسيا دورتموند، فريق فرايبورج.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس أمم أفريقيا:

السنغال × غينيا.. الموعد 3 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

المغرب × جزر القمر.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

مالاوي × زمبابوي.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

الجابون × غانا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس رابطة الأندية:

الزمالك × إنبي.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × فاركو.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

طلائع الجيش × غزل المحلة.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي:

برايتون × كريستال بالاس.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند × فرايبورج.. الموعد 9.30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.