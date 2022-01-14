مُحدث | جدول ترتيب مجموعة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021

فينسينت أبو بكر يسجل 4 أهداف في مباراتين بكأس أمم أفريقيا 2021 - صور AFP

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021. مُحدث أولاً بأول بعد كل جولة من جولات دور المجموعات.

يتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 رفقة منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

شهدت الجولة الأولى من المجموعة الأولى، تفوق منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر على بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وفازت الكاميرون على بوركينا فاسو 1/2. بينما اكتفى منتخب الرأس الأخضر بهدف وحيد أمام إثيوبيا.

وفي افتتاح الجولة الثانية، عزز منتخب الكاميرون تصدره للمجموعة الأولى ب6 نقاط، بفضل فوزه العريض على إثيوبيا 1/4. ما منحه أول بطاقة عبور نحو دور الـ 16 بالبطولة.

وبخلاف التصدر المُبكر بالعلامة الكاملة لمنتخب الكاميرون. فيتصدر كذلك مهاجمه الأول «فينسنت أبو بكر» لائحة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف من مباراتين فقط.

وسيلعب منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة ضد كاب فيردي (الجبل الأخضرة)، يوم 17 يناير الجاري، وستحدد تلك المواجهة هوية الفريق المتصدر.

لكن تبدو مهمة الكاميرون أسهل لتصدر المجموعة بسبب فارق الأهداف الذي سيلعب لصالحه، ناهيك عن تسلمه بعامل الأرض والجمهور.

جدول ترتيب مجموعة الكاميرون في امم افريقيا 2021