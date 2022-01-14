مُحدث | جدول ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021

لاعب منتخب المغرب زكريا أبوخلال - صور AFP

تعرف على جدول ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021. مُحدث أولاً بأول بعد كل جولة من جولات دور المجموعات.

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 رفقة منتخبات غانا والجابون وجزر القمر.

شهدت الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، فوز المغرب بهدف يتيم على غانا. ما منح أسود أطلس الصدارة المُبكرة مناصفة مع منتخب الجابون الفائز هو الآخر بصعوبة على جزر القمر.

ولن تحسم الجولة الثانية صراع الصدارة في هذه المجموعة. خاصةً لو استطاع منتخب الجابون تحقيق الفوز أو التعادل أمام منتخب غانا، فسيستمر وقتها الصراع مع المغرب حتى الجولة الأخيرة.

وسيلتقي منتخب المغرب بشقيقه العربي جزر القمر خلال الجولة الثانية، ويأمل جمهور الكرة المغربية في تحسن أداء الفريق تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مع تحقيق نتيجة تضمن الترشح إلى الدور التالي.

لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة بسبب التطور الكبير لمنتخب جزر القمر في السنوات القليلة الماضية.

وسبق للمنتخب المغربي مواجهة جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019. واستطاع تحقيق الفوز عليه في الذهاب بنتيجة 1/صفر إثر ركلة جزاء نفذها فيصل فجر في الدقيقة 94.

وفي الإياب تعادل المغرب بصعوبة 2/2، علمًا بأنه كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول. وتقدم الفريق مطلع الشوط الثاني بهدفين سجلهما خالد بوطيب ونور الدين أمرابط، وفي الدقيقة 92 سجلت جزر القمر هدف التعديل بواسطة بن الفردو.

جدول ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021