تردد يوفنتوس يمنح برشلونة فرصة التعاقد مع باولو ديبالا خلال الميركاتو الصيفي 2022

تلقى مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا تلميحات بعدم توقيع عقد جديد مع النادي الايطالي، والذي بات متردداً حول منح عقد جديد للنجم الارجنتيني، ما منح برشلونة فرصة ذهبية للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

وكان ديبالا مع يوفنتوس منذ انضمامه من باليرمو في 2015، كما وقع آخر عقد جديد في 2017، ولم يتبق سوى بضعة أشهر على نهاية عقده الحالي مع السيدة العجوز.

في أواخر ديسمبر، أفيد أن يوفنتوس، بعد أن بدا في السابق على استعداد لإبرام تجديد عقده مع الأرجنتيني، كان يفكر في تغيير شروط العرض.

وكان الاقتراح أنه في ضوء غياب ديبالا البالغ من العمر 28 عامًا عن عدد من المباريات في النصف الأول من الموسم بسبب مشاكل الإصابة، تقليص مدة العقد المقترح، التي يُعتقد أنه تم الاتفاق عليه شفهيًا بالفعل.

ربما ليس من المستغرب ذلك، فقد أبلغ الآن “سيزار لويس ميرلو”، من مصدر إخباري أرجنتيني، أن ديبالا كان لديه “تغيير جذري” حول مستقبله، و انه لا يرغب في التوقيع على الإطلاق، لأن يوفنتوس تركه “مستاء” من محاولة تغيير الشروط التي تم عرضها.

على هذا النحو، يقال إنه مستعد للاستماع إلى العروض في مكان آخر، وطبيعة وضع ديبالا تعني أنه مؤهل بالفعل للتفاوض وتوقيع عقد مبدئي للانتقال المجاني في الصيف، ما سيحرم يوفنتوس أيضًا من رسوم الانتقال.

وارتبط ديبالا ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الأندية في الماضي، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتوتنهام، وكان هدفًا مشاعًا لبرشلونة في الصيف الماضي ايضاً.

قد يؤدي تواجده القادم كلاعب مجاني مرة أخرى إلى إثارة اهتمام النادي الكتالوني الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي كانت استراتيجية الصفقات الخاصة به موجهة إلى حد كبير نحو التعاقد مع لاعبين مجانيين خلال العامين الماضيين.