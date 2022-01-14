مُحدث | جدول ترتيب مجموعة السنغال في كأس أمم أفريقيا 2021

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تعرف على جدول ترتيب مجموعة السنغال في كأس أمم أفريقيا 2021. مُحدث أولاً بأول بعد كل جولة من جولات دور المجموعات.
يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021. جنبًا إلى جنب منتخبات غينيا كوناكري ومالاوي وزيمبابوي.
وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الثانية، فوز منتخب السنغال بهدف دون رد على زيمبابوي. ما منحها صدارة مبكرة مناصفة مع غينيا كوناكري التي انتصرت هي الأخرى على مالاوي.
وستحسم مباراة الجولة الثانية بين السنغال وغينيا كوناكري هوية بطل هذه المجموعة بنسبة كبيرة. لكنها لن تكون مواجهة سهلة بسبب الصدام القوي بين ثنائي ليفربول ساديو ماني ونابي كيتا في خط الوسط.
وسيعمل منتخب زيمبابوي الملقب بالمحاربين، على تعويض خيبة أمل الافتتاح، حين خسر في آخر دقيقة أمام السنغال، وتحقيق الفوز على المنتخب الملقب بالشعلة «مالاوي».
جدول ترتيب مجموعة السنغال في كأس أمم أفريقيا 2021
- السنغال – 3 نقاط – له 1 – عليه 0
- غينيا كوناكري – 3 نقاط – له 1 – عليه 0
- مالاوي – 0 نقاط – له 0 – عليه 1
- زيمبابوي – 0 نقاط – له 0 – عليه 1
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