يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال. مشاهدة عبر يوتيوب يلا شوت. مساء اليوم الخميس 13 يناير 2022.

تقام مباراة ليفربول وآرسنال في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة. ويستضيف ملعب آنفيلد روود هذا اللقاء المرتقب.

يحين موعد مباراة ليفربول وآرسنال في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش. 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على شاشة قنوات بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقلها قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وسبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة آرينا سبورت 2 الصربية، وقناة آرينا سبورت الكرواتية، وقناة سيتانتا سبورتس الأوكرانية.

وكان ليفربول اعتذر في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن خوض مباراة الذهاب. بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون» بالتزامن مع انضمام نابي كيتا إلى منتخب غينيا كوناكري، ومحمد صلاح إلى منتخب مصر، وساديو ماني إلى منتخب السنغال، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

تشكيلة ليفربول وآرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية

ويغيب عن صفوف آرسنال اليوم 4 لاعبين يتواجدون حاليًا في كأس أمم أفريقيا. وهم المصري محمد النني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج والغاني توماس بارتي والإفواري نيكولاس بيبي.

ومن المحتمل غياب 4 لاعبين آخرين عن صفوف آرسنال للإصابة والمرض. وهم مارتن أوديجارد وسميث رو وتومياسو وجرانيت شاكا، كما تحوم الشكوك حول مهاجم ليفربول ديفوك أوريجي.