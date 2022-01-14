يوفنتوس يكثف جهوده للتعاقد مع مهاجم برشلونة خلال الميركاتو الشتوي 2022

كثف يوفنتوس الايطالي جهوده الرامية للتعاقد مع مهاجم برشلونة الهولندي ممفيس ديباي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بنظام الإعارة، لنهاية الموسم الجاري.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى كامب نو في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، وخاض 22 مباراة مع العملاق الكتالوني في جميع المسابقات، مسجلاً ثمانية اهداف وساهم في تمريرتين حاسمتين.

قد يؤدي وصول فيران توريس وعودة أنسو فاتي إلى لياقة جيّدة، إلى الحد من مشاركات ممفيس في النصف الثاني من الموسم مع فريق تشافي هيرنانديز، على الرغم من وجود تكهنات مؤخرًا حول مستقبله.

ووفقًا للصحفي الإيطالي “جيانلوكا دي مارزيو”، فقد “كثف” يوفنتوس محادثاته مع برشلونة على أمل ضم الهولندي الدولي على سبيل الإعارة لبقية الموسم.

ويزعم دي مارزيو أن السيدة العجوز صعدت من سعيها وراء مهاجم جديد بعد خسارة فيديريكو كييزا لبقية الموسم بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ولم يتبق أمام ممفيس ديباي، الذي عاد لتوه إلى الملاعب بعد تعافيه من مشكلة في أوتار الركبة، سوى 18 شهرًا على عقده في كامب نو، فهل يغير الوجهة، بعد 6 اشهر فقط في الملاعب الاسبانية؟