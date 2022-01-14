كريستيانو رونالدو يكشف عن المركز الذي يطمح إلى احتلاله في الدوري الإنجليزي مع مان يونايتد

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المركز الذي يطمح إلى احتلاله في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم، وقال إنه من غير المقبول أن يحتل الشياطين الحمر مركزاً أقل من الثالث، في جدول الترتيب.

وأصيب الشياطين الحمر بخيبة أمل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث حصلوا على 31 نقطة فقط من 19 مباراة، مما جعلهم يحتلون المركز السابع في الترتيب حتى الآن.

ويتأخر بطل إنجلترا 20 مرة حاليًا بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثالث مع مباراة مؤجلة، وقال رونالدو إنه لن يقبل إنهاء الدوري في أي مركز، أقل من المركز الثالث.

وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورتس نيوز: “لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة، عليك أحيانًا تدمير بعض الأشياء. فلماذا لا – عام جديد، حياة جديدة وآمل أن يكون مانشستر يونايتد في المستوى الذي يريده المشجعون. إنهم يستحقون ذلك.”

واضاف صاروخ ماديرا “نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن. أعرف الطريقة ولكني لن أذكرها هنا لأنني لا أعتقد أنه من الأخلاقي من جانبي أن أقول ذلك. ما يمكنني قوله هو أنه يمكننا القيام بعمل أفضل. ”

وختم صاحب 5 كرات ذهبية حديثه قائلا “لا أريد أن أكون هنا لأكون في المركز السادس أو السابع أو الخامس. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد أننا نتنافس ولكننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا. لكن لدينا طريق طويل للتحسين وأعتقد أنه إذا غيرنا رأينا، فيمكننا تحقيق أشياء كبيرة “.

ويتأخر مان يونايتد بفارق ست نقاط فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، مع مباراتين مؤجلتين على الهامرز، وسيتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري ضد أستون فيلا يوم السبت.