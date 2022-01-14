صقور الجديان في اختبار صعب..موعد مباراة السودان ونيجيريا في امم افريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب السوادن ومنتخب نيجيريا في الجولة الثانية من مجموعات كأس امم افريقيا 2021، التوقيت والقنوات الناقلة، في اختبار صعب لصقور الجديان.

نجح منتخب السودان في خطف نقطة بطعم الفوز من منتخب غينيا بيساو في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الأمم الأفريقية، ما أدخله معمعة المنافسة على المراكز المؤهلة للدور ثمن النهائي.

ويشارك منتخب صقور الجديان السوداني في البطولة لأول مرة منذ عام 2008. عندما تواجد أيضًا في نفس مجموعة منتخب مصر.

في المقابل بدأ منتخب نيجيريا البطولة بفوز مستحق امام المنتخب المصري بهدف دون مقابل، سجله كليشي إيهيناتشو بعد أول 30 دقيقة، في المباراة التي استضافها ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا الكاميرونية.

موعد مباراة السودان ونيجيريا في امم افريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة السودان ونيجيريا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير 2022.

وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا الكاميرونية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد خصصت الشبكة باقة ماكس المدفوعة مقدمًا لمشاهدة مباريات البطولة، حيث تنقل بث مباشر مباراة السودان ضد نيجيريا عبر قناتي بي إن سبورتس MAX 1-2، ولم يتم بعد تحديد معلق المباراة من قبل إدارة القناة.

تاريخ مواجهات السودان ونيجيريا

يرجع أول لقاء جمع بين المنتخبان الى عام 1963 عندما ألتقيا في كأس الأمم الأفريقية الرابعة، وفاز وقتها منتخب السودان برباعية نظيفة.

وفي المجمل لعب صقور الجديان ضد النسور الخضراء 10 مباريات رسمية في جميع المسابقات، فاز المنتخب السوداني في 3 مواجهات، بينما انتصر المنتخب النيجيري في 5 مباريات، وانتهى لقائين بالتعادل.

وفي عام 2008 تقابل المنتخبان في مباراة ودية، انتهت نتيجتها بفوز منتخب نيجيريا بنتيجة 2/صفر، سجلهما “ايكيشوكوو أوشي”، “ماناسي شياكو”.