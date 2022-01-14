بث مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة اليوم بين الكاميرون واثيوبيا

بث مباشر كاس امم افريقيا 2021

ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لـ مشاهدة مباراة الكاميرون واثيوبيا. ضمن مباريات اليوم الخميس 13 يناير 2022.

تبدأ مباراة الكاميرون واثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2021. في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف ملعب باول بيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي مباراة الكاميرون واثيوبيا. في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم. كما ستقام على نفس الملعب مباراة الرأس الأخضر وبوركينا فاسو لحساب المجموعة ذاتها.

تبث مباراة الكاميرون واثيوبيا على شاشة قناة بي إن سبورتس 1 و2 ماكس، بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي. كما تبث على قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة ESPN1 الهولندية.

يحتل منتخب الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط حصدهم من فوزه الصعب على بوركينا فاسو في الافتتاح بنتيجة 1/2. بينما يأتي منتخب الرأس الأخضر ثانيًا بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على اثيوبيا بهدف دون رد.

ولعبت الكاميرون ضد اثيوبيا 4 مباريات رسمية منذ عام 1970، فازت مرة في كأس أمم أفريقيا 1970 بنتيجة 2/3. وفازت 4/صفر في تصفيات افريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 1974 في لوس أنجلوس.

أما المباراة الثالثة بين البلدين، فقد انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 في اياب تصفيات افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 1974.

ولعبا معًا للمرة الأخيرة عام 2016، وانتهت المقابلة بالتعادل السلبي يوم 21 يناير، لكنها كانت ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات المحلية.

الكاميرون 4-1 اثيوبيا

ملعب باول بيا (ياوندي – الكاميرون)

كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة A – الجولة 2)

انتهت