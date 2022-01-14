بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في كأس الرابطة المصرية “رابط يوتيوب يلا شوت”

بث مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في كأس الرابطة المصرية ينقل لكم موقع الخليج 365 أحداث مباراة الاهلي والجونة في كأس الرابطة المصرية. المقرر لها بعد ظهر اليوم الخميس 13 يناير 2022. مصحوب بفيديو بث مباشر يوتيوب. يفتتح الاهلي مباريات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية بمواجهة الجونة على استاد السلام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس. تنقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي بلال علام. كما ينقلها لكم الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة. تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: مصطفى أحمد شوبير – كريم فؤاد – محمد هاني – محمد مغربي – محمود وحيد. خليفة – مانو – محمد محمود – زياد طارق – صلاح محسن – حسام حسن. تشكيلة الجونة الاساسية اليوم: عماد السيد – عمر طارق – محمد نجيب – محمود الجزار – عمرو سعداوي – عمرو بركات – نور السيد – أحمد صافي – كريم طارق – خالد قمر – اسلام محارب الاهلي 0-0 الجونة ملعب السلام (القاهرة) كأس الرابطة المصرية (الجولة الأولى – المجموعة B) انتهت

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