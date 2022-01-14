تقرير | ما هي صفقات برشلونة المحتملة في الميركاتو الصيفي 2022؟

يحاول رئيس البلوجرانا جوان لابورتا، و إدارة النادي جاهدةً، ترميم الصفوف قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة، في محاولة منهم إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب تحت قيادة تشافي هيرنانديز، فما هي صفقات برشلونة المحتملة في الميركاتو الصيفي 2022؟

وقع اختيار البارسا لتعزيز الفريق، على الصفقات المجانية قدر الامكان، لذلك فإن اغلب الأسماء التي ينتهي عقدها في يوليو 2022، وبإمكانها تقديم الاضافه، تندرج ضمن صفقات برشلونة المستقبلية، وفقاً للصحافة المحلية.

وأبدى النادي الكتالوني اهتماما كبيرا بعدة أسماء بهدف التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، منها الدولي المغربي نصير مزراوي، الذي ينتهي عقده مع أياكس أمستردام الهولندي الصيف القادم.

وبجانب الظهير الأيمن المغربي، يهتم برشلونة بقوة بالدولي الاسباني سيزار أزبيليكويتا لتعزيز هذا المركز، والذي ينتهي عقده مع تشيلسي الإنجليزي بعد 6 اشهر ايضاً.

وفي مركز قلب الدفاع، ارتبط برشلونة بعدة أسماء لتعزيز هذا المركز الحساس، لعلى ابرزها ليساندرو مارتينيز من أياكس، و كذا اندرياس كريستينسن، وبدرجة أقل، ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي.

ويضع تشافي هيرنانديز الظهير الأيسر الدولي خوسيه لويس جايا، نصب عينيه لتدعيم هذا المركز في الفترة المقبلة، دون اغفال الصعوبات المالية التي يواجهها البلوجرانا، والتي ستقلص من دائرة اختيارت البارسا للصفقات الجديدة دون شك.

ويبقى هدف جوان لابورتا الأول و الرئيسي في سوق الانتقالات الصيفية هو النرويجي ارلينج هالاند، لكن مهمة ادراج مهاجم بوروسيا دورتموند ضمن صفقات برشلونة الصيفية، ليست بالسهلة ان لم تكن مستحيلة، وفقاً للظرفية التي يمر منها النادي الكتالوني.