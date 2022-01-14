نجم ريال مدريد ضمن صفقات ليفربول المحتملة خلال الميركاتو الصيفي 2022

ذكر تقرير صحفي، إن ليفربول الانجليزي مصمم على التعاقد مع الالماني توني كروس خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، وانه يستعد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للاعب خط وسط ريال مدريد.

ولم يتبقى للاعب البالغ من العمر 32 عامًا سوى 18 شهرًا على عقده في سانتياجو برنابيو، لكنه قال مؤخرًا إنه يريد إنهاء مسيرته مع العملاق الاسباني.

وكان كروس مرة أخرى لاعبًا رئيسيًا في تشكيلة ريال مدريد خلال موسم 2021-22، حيث شارك في 21 مباراة مع فريق كارلو انشيلوتي، مساهماً بثلاثة أهداف، وثلاثة تمريرات حاسمة.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة “ناسيونال الكتالونية”، فإن ريال مدريد لم يبدأ المحادثات مع كروس بعد بشأن التجديد، الأمر الذي جذب انتباه ليفربول تحت قيادة الالماني يورجن كلوب.

ويزعم التقرير أن مدرب فريق الريدز يورجن كلوب سيكون “سعيدًا” بالتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني، وان بطل دوري أبطال أوروبا 2019 يستعد لتقديم عرض عقد مدته ثلاث سنوات على الطاولة.

ويأمل ليفربول أن يكون عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني كافياً لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن لاعب خط الوسط الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع النادي الملكي، إلا أن المهمة لن تكون بالسهلة.