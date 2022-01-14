عثمان ديمبيلي حريص على مغادرة برشلونة والانتقال إلى الدوري الإنجليزي وسط اهتمام من مان يونايتد

يبدو أن عثمان ديمبيلي اتخذ قراره بالفعل بمغادرة برشلونة في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف لتأمين الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالجناح الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الدولي الفرنسي في كامب نو بنهاية يونيو 2022، ويكافح برشلونة للتوصل إلى اتفاق مع المهاجم بشأن تجديد العقد، تجنباً لخسارته مجاناً، بعد التعاقد معه مقابل 140 مليون يورو.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، يتمتع حاليًا بحرية إجراء محادثات مع الأندية الأخرى بشأن خطوة محتملة هذا الصيف، ولا يزال مانشستر يونايتد مرتبطًا بقوة بخدماته.

وقرر ديمبيلي الرحيل عن فريق تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم، وقد حدد وجهته المقبلة وهي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً للإذاعة الاسبانية كادينا سير.

ليفربول، نيوكاسل يونايتد و تشيلسي، أيضا مهتمون بخدمات بطل كأس العالم مع فرنسا، الذي سجل هدفا واحدا، وقدم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة على مستوى الاندية هذا الموسم.

وأصر وكيل أعمال ديمبيلي “موسى سيسوكو” مؤخرًا، على أن مواجهة موكله مع العملاق الكتالوني لم تكن بسبب المال، على الرغم من المزاعم بأن المهاجم يريد عقداً بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ولعب المهاجم الفرنسي القادم في الميركاتو الصيفي2018 من بوروسيا دورتموند الألماني، 120 دقيقة كاملة من خسارة برشلونة 3/2 أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأربعاء في السعودية.