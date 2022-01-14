الامارات | مع زوجته و"المتة".. أول ظهور لميسي بعد إصابته بكورونا وهذه رسالته للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن مع زوجته و"المتة".. أول ظهور لميسي بعد إصابته بكورونا وهذه رسالته للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، على حسابه في "إنستغرام" صورة له وزوجته يمسك بيده كوراً من مشروب "المتة" يوضح خلالها تعافيه من فيروس كورونا، وعلق عليها: "كما تعرفون جميعا، كنت مصابا بفيروس كورونا.. أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها منكم".

وأضاف ميسي: "التعافي استغرق فترة أطول مما كنت أعتقد، تعافيت تقريبا وأتطلع للعودة إلى الميدان"، موضحاً: "أتدرب لكي أصل إلى 100% من لياقتي، هناك الكثير من التحديات أمامي هذا العام، أتمنى أن نتقابل مجددا في أسرع وقت ممكن".

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة متقدم بفارق تسع نقاط عن مارسيليا أقرب مطارديه على اللقب.

يذكر أن ميسي يحظى بـ 300 مليون متابع على حسابه في "إنستغرام".

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