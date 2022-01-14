شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكيروش اليوم فى حضور عمرو السولية قبل مواجهة غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة غينيا بيساو التى ستقام مساء غدا السبت برفقة عمرو السولية لاعب خط وسط الفراعنة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ( بتوقيت الكاميرون) الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة للحديث عن آخر الاستعدادات للقاء.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم، لمواجهة نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

فى السياق ذاته، يفكر كيروش جديا فى الدفع بعمر كمال عبد الواحد كبديل لأكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لميوله الهجومية وهو ما يحتاجه المنتخب أمام غينيا بيساو من أجل الفوز، لذا يفضل كيروش الدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد عبد المنعم الذى شارك فى المباراة الأولى كبديل لأكرم توفيق.

كما يمتلك كيروش أكثر من بديل فى مركز الظهير الأيسر وهما، أيمن أشرف ومروان داوود، وبالفعل يفكر الخواجة البرتغالى ويفاضل بين الثنائى لشغل مركز الظهير الأيسر أمام غينيا بيساو بدلا من أحمد فتوح.