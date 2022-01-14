شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدرج إنبى على ستاد القاهرة فى انطلاق رحلته بكأس رابطة الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتتح فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم الجمعة حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد القاهرة الدولى في الثانية والنصف ظهراً ، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بحصد الفوز على انبى لإكتساب دفعة معنوية في بداية مشوار كأس الرابطة أملا في حصدها وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة البيضاء ويعانى كارتيرون من غيابات عديدة ضربت صفوف الزمالك سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم تسعة لاعبين بواقع ثلاثى أجنبى هم التونسيان سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى بالإضافة للمغربى أشرف بن شرقى بجانب ستة مصريين هم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) أو للإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :حراسة المرمي : محمد عواد ، خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي ، خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز ، خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما – اوناجم.

في المقابل يتطلع حلمى طولان المدير الفني لإنبى لتحقيق الفوز على الزمالك اليوم لتقديم مباريات قوية في كأس الرابطة قبل عودة مسابقة الدوري ، ويغيب عن الفريق البترولى في مباراة اليوم كل من الحارس محمود جاد والمهاجم مروان داوود لتواجدهم في صفوف منتخب مصر بالكاميرون.