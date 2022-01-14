شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، استعداداته اليوم لمواجهة غينيا بيساو غد السبت بتمام التاسعة مساء فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط