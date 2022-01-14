شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستضيف غزل المحلة على جهاز الرياضة بكأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة على ستاد جهاز الرياضة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع تحت قيادة فنية جديدة لطارق العشرى الذى تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لأحمد عبد العزيز.

ويسعى العشرى لإستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري .

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً ، في المقابل تبدو مباراة اليوم الظهور الأول لعبد الحميد بسيونى في القيادة الفنية لغزل المحلة بعد توليه المسئولية مؤخراً خلفاً لمحمد عودة الذى رحل لتدريب المقاولون العرب.

كان غزل المحلة قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي، بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، عبد الحميد بسيوني، الذي اجتمع باللاعبين وأشاد خلال الاجتماع بإمكانياتهم كلاعبين كبار قادرين على المنافسة على البطولات، كما أعرب لهم عن سعادته بقيادة فريق غزل المحلة العريق مشدداً على أهمية مباريات كأس الرابطة لتجهيز الفريق لعودة الدوري.

المحلة يحتل المركز العاشر في جدول الدوري العام برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات، بينما تلقى الفريق هزيمتين خلال المباريات الثماني التي خاضهم في المسابقة حتى الآن.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.