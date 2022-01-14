شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادا لمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة بدون راحة، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة والمقرر إقامتها عصر الاثنين المقبل.
ويخوض الأهلي مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، بعد أن خاض اليوم مباراة الجونة في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن صلاح محسن وكريم فؤاد لاعبي الفريق سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم إصابتهما.
وتعرض صلاح محسن لكدمة في القدم، واشتكى كريم فؤاد من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركتهما في مباراة الجونة الأمس.