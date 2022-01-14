شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لثلاثى الأهلي المصاب بكورونا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا، لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة للاطمئنان على حالتهم الطبية والتأكد من تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، وتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي أو استمرارهم في العزل الطبي.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه لظروف الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، استعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة، ليصل إجمالي عدد الغيابات إلى 16 لاعب ما بين 9 لاعبين متواجدين في صفوف منتخباتهم للمشاركة بأمم إفريقيا و5 لاعبين للإصابة بكورونا بالإضافة إلى محمود كهربا الذي انضم لصفوف هاتاي سبور التركي ومحمود متولي المتواجد بقطر لتلقي العلاج.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلي أن مباراة الجونة كانت فرصة جيدة لظهور بعض الناشئين واللاعبين الغائبين منذ فترة عن المشاركة، وجميعهم أدوا الدور المطلوب منهم في اللقاء، خصوصًا أن المباراة كانت صعبة وأمام منافس جيد.

وتعادل الاهلي سلبياً مع الجونة في المباراة التى أقيمت بينهما أمس الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف عبد الحفيظ: «تحدثنا كجهاز فني مع اللاعبين قبل المباراة حول أهمية استغلال الفرصة وإظهار الثقة بأنفسهم خلال اللقاء والتمسك بالفرصة، خصوصًا أنهم شاركوا في ظروف صعبة في ظل هذه الضغوطات والغيابات التي يعاني منها الفريق».

وأشار إلى أن كافة العناصر التي شاركت في لقاء الجونة أدت بشكل جيد، وأثبتت قدرتها على تعويض الغيابات التي عانى منها الفريق بسبب كورونا وبعض الإصابات التي لحقت باللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة أن الفترة المقبلة تشهد عودة عدد من اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة أي منهم في مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة يعود إلى المدير الفني بيتسو موسيماني.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: «كل التقدير لمحمد هاني للدور الذي قدمه في لقاء اليوم والأداء المميز والخبرات التي لعب بها أمام الجونة وسط مجموعة الشباب الموجودة في الملعب».