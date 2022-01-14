شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتابع حالة الجلاصي بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، حالة إلياس الجلاصي لاعب الفريق التونسي، والذي أجبرته كورونا على البقاء في بلاده بسبب ثبوت إيجابية مسحته، وذلك خلال تواجده هناك أثناء قضاء الإجازة التي حصل عليها مع الفريق عقب توقف بطولة الدوري.

من ناحية أخرى يستعد النادي المصري، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الرابطة، وكان المصري قد خسر في الجولة الأولى أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة.

وانتظم المصري في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك لخوض منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وتضم القائمة 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.

في خط الوسط: فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، أسامة الجزار.

في خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.